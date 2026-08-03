Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: गुलदार ने कुत्ते को बनाया निवाला, ग्रामीणों मे दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: नजीबाबाद के महावतपुर में एक गुलदार ने मालिक के सामने पालतू कुत्ते पर हमला कर उसे मार डाला। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। लोग जंगल जाने से डर रहे हैं और वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं।

Bijnor News: गुलदार ने कुत्ते को बनाया निवाला, ग्रामीणों मे दहशत

Bijnor News: नजीबाबाद, संवाददाता। मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम महावतपुर दलपत उर्फ मंझाड़ी मे मालिक के सामने ही गुलदार ने कुत्ते पर हमला कर उसे अपना निवाला बनाया लिया। जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। रावेन्द्र सिंह और लोकेन्द्र दोनों भाई घर के पास के खेत से चारा काटने गए थे, उनके साथ उनका पालतू कुत्ता भी था जैसे ही दोनों भाई चारा लेकर चले पीछे से गुलदार ने कुत्ते पर हमला कर ईख के खेत मे घुस गया। दोनों भाईयों ने शोर मचाना शुरू कर दिया जिससे अन्य ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। कुत्ते को तलाशा गया तो उसके अवशेष मिले।

गुलदार के गाँव के निकट होने से पूरे गाँव मे दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीण अपनी जान का जोखिम समझ जंगल जाने से कतरा रहे है। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार के डर से शाम ढल जाने के बाद ग्रामीण घर से बाहर नही निकल रहे है,रामलाल सिंह, रावेन्द्र सिंह, लोकेन्द्र सिंह, नरपाल सिंह,जोगेन्दर सिंह, शिवम, रोबिन, कार्तिक, शुभम महेन्द्र सिंह, ओमपाल सिंह आदि ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़वाने कि माँग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।