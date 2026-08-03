Bijnor News: गुलदार ने कुत्ते को बनाया निवाला, ग्रामीणों मे दहशत
Bijnor News: नजीबाबाद के महावतपुर में एक गुलदार ने मालिक के सामने पालतू कुत्ते पर हमला कर उसे मार डाला। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। लोग जंगल जाने से डर रहे हैं और वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं।
Bijnor News: नजीबाबाद, संवाददाता। मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम महावतपुर दलपत उर्फ मंझाड़ी मे मालिक के सामने ही गुलदार ने कुत्ते पर हमला कर उसे अपना निवाला बनाया लिया। जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। रावेन्द्र सिंह और लोकेन्द्र दोनों भाई घर के पास के खेत से चारा काटने गए थे, उनके साथ उनका पालतू कुत्ता भी था जैसे ही दोनों भाई चारा लेकर चले पीछे से गुलदार ने कुत्ते पर हमला कर ईख के खेत मे घुस गया। दोनों भाईयों ने शोर मचाना शुरू कर दिया जिससे अन्य ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। कुत्ते को तलाशा गया तो उसके अवशेष मिले।
गुलदार के गाँव के निकट होने से पूरे गाँव मे दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीण अपनी जान का जोखिम समझ जंगल जाने से कतरा रहे है। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार के डर से शाम ढल जाने के बाद ग्रामीण घर से बाहर नही निकल रहे है,रामलाल सिंह, रावेन्द्र सिंह, लोकेन्द्र सिंह, नरपाल सिंह,जोगेन्दर सिंह, शिवम, रोबिन, कार्तिक, शुभम महेन्द्र सिंह, ओमपाल सिंह आदि ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़वाने कि माँग की है।
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