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Bijnor News: एमजीडीएसडी पब्लिक स्कूल में धैर्य चौहान बने हेड बॉय, कनिष्का हेड गर्ल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: एमजीडीएसडी पब्लिक स्कूल में धैर्य चौहान बने हेड बॉय, कनिष्का हेड गर्लएमजीडीएसडी पब्लिक स्कूल में धैर्य चौहान बने हेड बॉय, कनिष्का हेड गर्लएमजीडीएस

Bijnor News: एमजीडीएसडी पब्लिक स्कूल में धैर्य चौहान बने हेड बॉय, कनिष्का हेड गर्ल

Bijnor News: मुरादाबाद रोड स्थित गोहावर के एमजीडीएसडी पब्लिक स्कूल में शनिवार को आयोजित इन्वेस्टीचर सेरेमनी में कक्षा 11 के छात्र धैर्य चौहान को हेड बॉय तथा कक्षा 11 की छात्रा कनिष्का को हेड गर्ल चुना गया। दोनों ने छात्र परिषद के साथ अपने दायित्वों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ ली। कार्यक्रम में विद्यालय के चारों सदनों-कलाम, नेहरू, पटेल और टैगोर हाउस-के हाउस कैप्टन, वाइस कैप्टन एवं प्रीफेक्ट का भी चयन किया गया। विद्यालय प्रबंधक देवेंद्र कुमार नरूका, निदेशक कल्पना नरूका तथा प्रधानाचार्य सुशील कवि ने सभी छात्र पदाधिकारियों को बैज पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें नेतृत्व, अनुशासन एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की शपथ दिलाई।

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खेल शिक्षक नरेश कुमार के संचालन में हुए कार्यक्रम का नेतृत्व में ललित कुमार, गुंजन शर्मा, दीपक कुमार, मुकी वंशीवाला एवं वैशाली ने किया।

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