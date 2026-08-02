Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: एम.एड. द्वितीय वर्ष का परीक्षाफल घोषित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: बिजनौर के कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इनर्फोमेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों का एम.एड. द्वितीय वर्ष में परीक्षाफल शत प्रतिशत रहा। मोहिनी देवी ने 79.40%, गौसिया परवीन ने 75.70%, और रोसिली टी.वी. ने 75.33% अंक प्राप्त कर क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया।

Bijnor News: एम.एड. द्वितीय वर्ष का परीक्षाफल घोषित

Bijnor News: बिजनौर। एमजेपी रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा एम.एड. द्वितीय वर्ष के घोषित परिणाम में कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इनर्फोमेशन टेक्नोलॉजी के छात्र-छात्राओं का परीक्षाफल शत प्रतिशत रहा। शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मोहिनी देवी ने 79.40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, गौसिया परवीन ने 75.70 प्रतिशत अंक प्राप्त कर द्वितीय तथा रोसिली टी.वी. ने 75.33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया।

ये भी पढ़ें: एमए गृह विज्ञान का शत प्रतिशत परिणाम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।