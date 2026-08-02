Bijnor News: एम.एड. द्वितीय वर्ष का परीक्षाफल घोषित
Bijnor News: बिजनौर के कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इनर्फोमेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों का एम.एड. द्वितीय वर्ष में परीक्षाफल शत प्रतिशत रहा। मोहिनी देवी ने 79.40%, गौसिया परवीन ने 75.70%, और रोसिली टी.वी. ने 75.33% अंक प्राप्त कर क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया।
Bijnor News: बिजनौर। एमजेपी रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा एम.एड. द्वितीय वर्ष के घोषित परिणाम में कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इनर्फोमेशन टेक्नोलॉजी के छात्र-छात्राओं का परीक्षाफल शत प्रतिशत रहा। शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मोहिनी देवी ने 79.40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, गौसिया परवीन ने 75.70 प्रतिशत अंक प्राप्त कर द्वितीय तथा रोसिली टी.वी. ने 75.33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया।
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