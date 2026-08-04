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Bijnor News: कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते अतिथि बिजनौर, संवाददाता कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में गृह विज्ञान विभाग द्वारा नवागंतुक छात्र-छात्राओं वलित कर कार्यक्र

Bijnor News: कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित

Bijnor News: कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में गृह विज्ञान विभाग द्वारा नवागंतुक छात्र-छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों एवं शिक्षकों के स्वागत के साथ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज संस्थापक राजीव कुमार, प्रबंधक मनोज कुमार ने किया। इस अवसर पर लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉ. परवेज अहमद खान ने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का महत्व, अनुशासन एवं व्यक्तित्व विकास पर प्रेरक विचार व्यक्त किए। साइंस कॉलेज की प्राचार्या डॉ. सीमा शर्मा ने विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास तथा निरंतर सीखने की प्रेरणा दी।गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. शालिनी शर्मा ने विभाग का परिचय देते हुए पाठ्यक्रम, प्रयोगशालाओं, प्रैक्टिकल कार्यों, ग्रेडिंग सिस्टम, मार्गदर्शन, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों तथा गृह विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों की विस्तृत जानकारी दी।

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उन्होंने विद्यार्थियों को विभाग की प्रत्येक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया।कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रीति चौहान, ज्योति चौहान, सायमा खानम तथा मुक्ता चौधरी का विशेष योगदान रहा। विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की एवं कार्यक्रम से उपयोगी जानकारी प्राप्त की। अंत में प्रीति चौहान ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का सफल समापन किया।

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