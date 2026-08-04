Bijnor News: कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित

Bijnor News: कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में गृह विज्ञान विभाग द्वारा नवागंतुक छात्र-छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों एवं शिक्षकों के स्वागत के साथ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज संस्थापक राजीव कुमार, प्रबंधक मनोज कुमार ने किया। इस अवसर पर लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉ. परवेज अहमद खान ने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का महत्व, अनुशासन एवं व्यक्तित्व विकास पर प्रेरक विचार व्यक्त किए। साइंस कॉलेज की प्राचार्या डॉ. सीमा शर्मा ने विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास तथा निरंतर सीखने की प्रेरणा दी।गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. शालिनी शर्मा ने विभाग का परिचय देते हुए पाठ्यक्रम, प्रयोगशालाओं, प्रैक्टिकल कार्यों, ग्रेडिंग सिस्टम, मार्गदर्शन, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों तथा गृह विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों की विस्तृत जानकारी दी।