Bijnor News: बमबम भोले की आई सवारी, सबके काज संवारो हे त्रिपुरारी
Bijnor News: नजीबाबाद में श्रावण मास की शिवरात्रि नजदीक आने पर कावड़ियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कावड़ यात्री हरिद्वार से गंगा जल लेकर मोटा महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं। यहां जलाभिषेक के बाद वे आगे बढ़ते हैं। भक्तजन भक्ति गीत गाते हुए अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, जबकि नगरवासियों के लिए कांवड़ झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हैं।
Bijnor News: नजीबाबाद। श्रावण मास की शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानि 11 अगस्त को है। इसीलिये जैसे जैसे शिवरात्रि नजदीक आ रही है, हरिद्वार से गंगा जल लाने वाले कावड़ियों का सिलसिला और भी तेज हो गया है। पैरों में घुंघरू की छन-छन और घंटियों की घन-घन से वातावरण में गूंज रही हैं। बुधवार को हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को जाने वाले कांवड़ियों के जत्थे लगातार मोटा महादेव मंदिर पर पहुंच रहे हैं और स्वयं भू सिद्धपीठ भोलेनाथ पर जलाभिषेक करके आगे की ओर रवाना हो रहे हैं। मान्यता है कि मोटामहादेव मंदिर पर स्वयं भू सिद्धपीठ शिवलिंग पर जलभिषेक किये बिना आगे बढ़ने वाले कांवड़ यात्रियों की कांवड पूरी नहीं मानी जाती।
इसके बाद भैरव का सोटा खाकर उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। बुधवार को भी भारी संख्या में कावंड लेकर नजीबाबाद पहुंचे शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। कांवड़ियों के पैरों में बंधे घुंघरुओं की छन-छन और कांवड़ में बंधी घंटियों की घन-घन से वातावरण गूंज उठा। बमबम भोले की आई सवारी, सबके काज संवारो हे त्रिपुरारी जैसे भजनो को गाते और बमबम बम भोले के उद्घोष करते हुए जोश और भक्ति के साथ सोटा खाकर कावड यात्री गंतव्य की ओर आगे बढ़ गए। साथ ही नगरवासियों के लिये रंग बिरंगी कांवड झांकियां आकर्षण का केन्द्र बनी हुई हैं।
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