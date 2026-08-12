Bijnor News: सींचपाल और सींच पर्यवेक्षकों की मांगों को उठाया
Bijnor News: -सिंचाई संघ की बैठक में 21 अगस्त की पेंशन तिरंगा यात्रा में शामिल होने का आह्वानसिंचाई संघ की मासिक बैठक में सींचपाल और सींच पर्यवेक्षकों की विभिन्न म
Bijnor News: सिंचाई संघ की मासिक बैठक में सींचपाल और सींच पर्यवेक्षकों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को उठाया गया। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा के प्रांतीय आह्वान पर 21 अगस्त को प्रस्तावित पेंशन तिरंगा यात्रा में शिक्षकों और कर्मचारियों से शामिल होने का आह्वान किया।
बैठक की कार्यवाही
सिंचाई विभाग स्थित फील्ड हॉस्टल में सिंचाई संघ की मासिक बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर संगठित होकर संघर्ष करने का समय है। सभी शिक्षक और कर्मचारी एकजुट होकर आंदोलन में भाग लेंगे तो इसके सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। बैठक के बाद देशराज सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अधिशासी अभियंता विकास अग्रवाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सींचपाल और सींच पर्यवेक्षकों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को उनके सामने रखा। अधिशासी अभियंता से समस्याओं के समाधान को लेकर वार्ता की गई।
प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात
जिलाध्यक्ष शूरवीर सिंह की अध्यक्षता और जिला उपसचिव अंकित चौधरी के संचालन में आयोजित बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला संरक्षक देशराज सिंह, अटेवा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पश्चिमी जोन प्रभारी चंद्रहास सिंह, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष धीरज कुमार, जिला मंत्री क्रांति कुमार शर्मा, नीरज सिसौदिया, मुजफ्फर इस्लाम, देवेंद्र कुमार शर्मा, चंद्रपाल सिंह, कृष्ण कुमार, दिलीप सिंह, अभिनय राजपूत, गगन गुप्ता, राजकुमार, अंकित कुमार आदि मौजूद रहे।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।