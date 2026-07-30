Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: क्रीड़ा भारती ने विद्यार्थियों को खेल अनुशासन-राष्ट्रसेवा का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: चांदपुर। द हेज़लमून स्कूल में क्रीड़ा भारती के पदाधिकारियों के गरिमामय आगमन पर प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्

Bijnor News: क्रीड़ा भारती ने विद्यार्थियों को खेल अनुशासन-राष्ट्रसेवा का दिया संदेश

Bijnor News: द हेज़लमून स्कूल में क्रीड़ा भारती के पदाधिकारियों के गरिमामय आगमन पर प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को खेलों के प्रति जागरूक करना, उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं राष्ट्रसेवा की भावना का विकास करना तथा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में क्रीड़ा भारती की प्रांत उपाध्यक्ष डॉ. मौसम भारती चौहान, प्रांत मंत्री ललित, ब्लॉक मंत्री अमित देशवाल ब्लॉक कोषाध्यक्ष मोहित शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ सिंह तथा जिला मंत्री चंचल ढाका का विद्यालय परिवार ने स्वागत किया। प्रधानाचार्या गरिमा सिंह ने डॉ. मौसम भारती चौहान एवं ललित को सम्मानित किया। डॉ. मौसम भारती चौहान और प्रांत मंत्री ललित ने विद्यार्थियों को क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा की विस्तृत जानकारी दी।

ये भी पढ़ें: ईमानदारी, अनुशासन एवं सेवा भाव से करें नेतृत्व: कमलेश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।