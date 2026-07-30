Bijnor News: तटबंध निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, भारतीय किसान संघ ने दिया

Bijnor News: गंगा किनारे रावली तटबंध के निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं के कारण भारतीय किसान संघ ने धरना-प्रदर्शन किया। किसानाम का आरोप है कि तटबंध की मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि का गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने जांच और कार्रवाई की मांग की।

Bijnor News: गंगा किनारे रावली तटबंध के निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान संघ ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम एफ/आर देवेंद्र पाल सिंह को सौंपा। किसानों ने पूरे मामले की विजिलेंस जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

गंभीर आरोप गुरुवार को सौंपे ज्ञापन में किसान संघ का आरोप है कि पिछले वर्ष रावली तटबंध टूटने से करीब डेढ़ दर्जन गांवों के किसानों की फसल और कृषि भूमि को भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद शासन ने तटबंध की मरम्मत के लिए लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, लेकिन निर्माण कार्य में गुणवत्ता और मानकों की अनदेखी की गई। किसानों का आरोप है कि जिस अधिकारी ने तटबंध की मूल डिजाइन तैयार की थी, उसका अचानक तबादला कर दिया गया। इसके बाद नए अधिकारी ने बाढ़ निरोधक कार्यों के निर्धारित मानकों की अनदेखी करते हुए तटबंध की गहराई, चौड़ाई और लंबाई में भी स्वीकृत डिजाइन से कथित रूप से बदलाव कर दिया।

स्थलीय निरीक्षण में खामियां ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह, जिला मंत्री कल्याण सिंह, कमल प्रताप सिंह, दीपक कुमार, अमित कुमार, नरेंद्र सरकार, पुष्पराज आर्य, रूपेंद्र, सावित्री देवी सहित बड़ी संख्या में किसान एवं भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।

----

स्थलीय निरीक्षण में मिलीं खामियां

धरने से पहले भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने रावली तटबंध का स्थलीय निरीक्षण किया। संगठन का दावा है कि निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में कई गंभीर कमियां सामने आईं। किसानों ने मेजरमेंट बुक और स्वीकृत डिजाइन का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की।

भ्रष्टाचार का आरोप हर साल बाढ़ नियंत्रण के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप

भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग हर वर्ष बाढ़ नियंत्रण और तटबंध मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करता है, लेकिन इसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि गंगा कटान से किसानों की उपजाऊ भूमि के साथ-साथ ऐतिहासिक धरोहरों को भी नुकसान पहुंच रहा है।