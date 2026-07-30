Bijnor News: भाकियू अराजनैतिक की ओर से शिव भक्तों का स्वागत
Bijnor News: भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के पदाधिकारियों ने हरिद्वार से लौट रहे शिवभक्तों का स्वागत किया। दुर्गा मंदिर और इंद्रलोक होटल के निकट उन पर पुष्पमालाएँ अर्पित की गईं और भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस सेवा कार्य का नेतृत्व चौधरी दिगंबर सिंह ने किया।
Bijnor News: भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के पदाधिकारियों ने हरिद्वार से पवित्र कांवड़ लेकर लौट रहे शिवभक्तों की सेवा की, दुर्गा मंदिर, इंद्रलोक होटल, के समीप उनका पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया तथा भोजन के पैकेट वितरित किए।भाकियू अराजनैतिक के नेता चौधरी दिगंबर सिंह की प्रेरणा से संगठन की ओर से कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया गया और उन्हें भोजन के पैँकिट वितरित किये। लगातार सेवा, सहयोग और सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे भाकियू अराजनैतिक शिवभक्तों का स्वागत किया गया तथा उनकी मंगलमय यात्रा की कामना की। सेवा कार्य में पुनीत चौहान, ऋषभ चौहान, अमित प्रताप सिंह सहित भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।