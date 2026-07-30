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Bijnor News: भाकियू अराजनैतिक की ओर से शिव भक्तों का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के पदाधिकारियों ने हरिद्वार से लौट रहे शिवभक्तों का स्वागत किया। दुर्गा मंदिर और इंद्रलोक होटल के निकट उन पर पुष्पमालाएँ अर्पित की गईं और भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस सेवा कार्य का नेतृत्व चौधरी दिगंबर सिंह ने किया।

Bijnor News: भाकियू अराजनैतिक की ओर से शिव भक्तों का स्वागत

Bijnor News: भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के पदाधिकारियों ने हरिद्वार से पवित्र कांवड़ लेकर लौट रहे शिवभक्तों की सेवा की, दुर्गा मंदिर, इंद्रलोक होटल, के समीप उनका पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया तथा भोजन के पैकेट वितरित किए।भाकियू अराजनैतिक के नेता चौधरी दिगंबर सिंह की प्रेरणा से संगठन की ओर से कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया गया और उन्हें भोजन के पैँकिट वितरित किये। लगातार सेवा, सहयोग और सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे भाकियू अराजनैतिक शिवभक्तों का स्वागत किया गया तथा उनकी मंगलमय यात्रा की कामना की। सेवा कार्य में पुनीत चौहान, ऋषभ चौहान, अमित प्रताप सिंह सहित भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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