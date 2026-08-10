Bijnor News: फार्माकोग्नोसी पर नई पुस्तक का भव्य विमोचन
Bijnor News: बिजनौर में कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेजेज में 'फार्माकोग्नॉसी के परिचय पर एक व्यावहारिक हैंडबुक' पुस्तक का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। इसे प्राचार्य डॉ. अंकित कुमार सैनी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर अजीत कुमार ने लिखा है। चेयरमैन मनोज कुमार ने यह विश्वास व्यक्त किया कि यह पुस्तक विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए उपयोगी होगी।
Bijnor News: बिजनौर। कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेजेज में सोमवार को ‘फार्माकोग्नॉसी के परिचय पर एक व्यावहारिक हैंडबुक’ पुस्तक का भव्य विमोचन समारोह आयोजित किया गया। पुस्तक का विमोचन कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन मनोज कुमार ने किया। यह पुस्तक कृष्णा फार्मेसी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अंकित कुमार सैनी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर अजीत कुमार द्वारा लिखी गई है। पुस्तक को फ़ार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नवीनतम पाठ्यक्रम 2026-27 एवं एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें विशेष रूप से बी.फार्मा सेमेस्टर-1 के विद्यार्थियों के लिए फार्माकोग्नॉसी के प्रायोगिक पक्ष को सरल, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है।
विमोचन समारोह
विमोचन के अवसर पर चेयरमैन मनोज कुमार ने लेखकों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं पाठ्यक्रम आधारित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना फार्मेसी शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पुस्तक विद्यार्थियों के साथ-साथ फार्मेसी शिक्षकों के लिए भी उपयोगी संदर्भ सामग्री के रूप में कार्य करेगी।
लेखकों की उपलब्धियाँ
डॉ. अंकित कुमार सैनी फार्माकोग्नोसी एवं फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से अकादमिक एवं शोध कार्य से जुड़े हुए हैं। वे इससे पूर्व भी डी.फार्मा, बी.फार्मा एवं एम.फार्मा के विद्यार्थियों के लिए फार्माकोग्नॉसी एवं संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें एवं शैक्षणिक पुस्तकें लिख चुके हैं। उनकी पाठ्य पुस्तक फार्माकोग्नॉसी और फाइटोकेमिस्ट्री-I तथा फार्माकोग्नॉसी और फाइटोकेमिस्ट्री-II की पाठ्यपुस्तक जैसी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं।
सामान्य प्रश्न
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