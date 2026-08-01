Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: निजी मकान में अवैध मदरसा-मस्जिद संचालन का आरोप, प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: गांव जाफराबाद में एक निजी मकान में मदरसा और मस्जिद से जुड़ी गतिविधियों की शिकायत मिली है। मदन सिंह ने जिलाधिकारी से शिकायत में कहा कि संबंधित समुदाय के पास कोई आधिकारिक अनुमति नहीं है। शिकायत के बाद नायाब तहसीलदार और पुलिस ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई की है।

Bijnor News: निजी मकान में अवैध मदरसा-मस्जिद संचालन का आरोप, प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी

Bijnor News: गांव जाफराबाद में एक निजी मकान में बिना अनुमति के मदरसा और मस्जिद से जुड़ी गतिविधियां चलाए जाने का मामला सामने आया है। गांव निवासी मदन सिंह पुत्र लाखन सिंह ने 19 जून 2026 को जिलाधिकारी बिजनौर को शिकायती पत्र देकर इसकी शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गांव के एक व्यक्ति द्वारा निजी मकान में अवैध रूप से मदरसा और मस्जिद से संबंधित धार्मिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि संबंधित समुदाय के पास मदरसा अथवा मस्जिद चलाने की कोई शासकीय अनुमति नहीं है। कथित आरोप हैं कि शुक्रवार को भी उक्त मकान में नमाज अदा की गई।

जांच और कार्रवाई

शिकायत पर शासन के आदेश के बाद शुक्रवार को नायाब तहसीलदार संजीव बाजपेई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान उन्होंने बताया कि एक पक्ष के ग्रामीणों द्वारा काफी समय से इस मकान में मदरसा और मस्जिद संचालित करने की शिकायतें मिल रही थीं। पहले भी दूसरे समुदाय के लोगों को निर्देशित किया गया था कि शासन से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद ही इस तरह की गतिविधियां चलाएं।

शांति व्यवस्था

नायब तहसीलदार ने मौके पर दोनों पक्षों को स्पष्ट किया कि शासन से अनुमति मिलने तक मकान में कोई भी ऐसी गतिविधि संचालित न की जाए जिससे क्षेत्र की शांति भंग होने की आशंका हो। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इस दौरान लेखपाल आशीष त्यागी, जगमोहन सिंह, गौरव कुमार सहित थाना प्रभारी राजीव कुमार वर्मा भी उपस्थित रहे। थाना प्रभारी ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 26 लोगों को मुचलका पाबंद किया गया है।

फिलहाल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जाफराबाद में किसकी शिकायत की गई थी?
गांव निवासी मदन सिंह ने जिलाधिकारी बिजनौर को शिकायत की थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Complaint Bijnor Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।