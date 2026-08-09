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Bijnor News: बिजनौर: एडीओ पंचायत करेंगे वायरल वीडीओ की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: आवास योजना पर पैसे मांगने का मामला सामने आया है जिसमें एक पंचायत सचिव के सहयोगी द्वारा 25 हजार रुपये की मांग का आरोप लगाया गया है। वायरल वीडियो में ग्रामीणों ने शिकायत की थी। खंड विकास अधिकारी ने जांच समिति का गठन किया है, जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

Bijnor News: बिजनौर: एडीओ पंचायत करेंगे वायरल वीडीओ की जांच

Bijnor News: आवास योजना पर पैसे मांगने की वीडियो वायरल होने की हिन्दुस्तान द्वारा खबर प्रकाशित करने के उपरांत खंड विकास अधिकारी द्वारा एडीओ पंचायत के नेतृत्व में जाट टीम का गठन किया गया। बता दे कि सोशल मीडिया पर नहटौर ब्लॉक के एक पंचायत सचिव के सहयोगी पर बैठक के दौरान एक ग्रामीण द्वारा आवास योजना के नाम वसूली करने का मामला उठाया था। आरोप है कि सचिव के सहयोगी द्वारा आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 25 हज़ार की डिमांड की गई थी। वीडियो में पंचायत सचिव के साथ साथ ग्रामीण भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडीओ 3 माह से अधिक पुरानी बताई जा रही है।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पंचायत सचिव ने आरोपों को निराधार और फर्जी बताया। हिन्दुस्तान द्वारा मामले को शुक्रवार के अंक में प्रकाशित किया था। जिसका संज्ञान लेते हुएखंड विकास अधिकारी ने जांच समिति गठित की है खण्ड विकास अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया की वायरल वीडियो की जांच के संबंध में एडीओ पंचायत के नेतृत्व में टीम गठित की गई है जो एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट भेजेगा और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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