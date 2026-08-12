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Bijnor News: करंट लगने से घोड़ी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: रामलीला रोड पर ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से एक घोड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। घोड़ी के स्वामी ने पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। विद्युत विभाग ने सप्लाई बंद कर दी। पशु चिकित्सा अधिकारी ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पंचनामा भरा। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करने की बात कर रही है।

Bijnor News: करंट लगने से घोड़ी की मौत

Bijnor News: नगर में रामलीला रोड स्थित ट्रांसफार्मर चपेट में आने से एक घोड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। घोड़ी स्वामी ने पुलिस को दी तहरीर में विद्युत विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।जानकारी के अनुसार मंगलवार को नजर पुत्र इमामुद्दीन निवासी मोहल्ला इस्लामाबाद कस्बा झालू अपनी घोड़ी को घास चराने के लिए झालू बस स्टैंड के पास गया था, वापसी लौटते समय घोड़ी रामलीला रोड स्थित एक ट्रांसफार्मर के पास पहुंची। तभी अचानक घोड़ी को करंट लगने से वह जमीन पर गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घोड़ी की मौत से मालिक सहम गया और तत्काल विद्युत विभाग को इसकी जानकारी दी। इसकी सूचना मिलते ही विद्युत विभाग द्वारा सप्लाई बंद कर दी गई। इस दुर्घटना की सूचना नगर में फैलते ही लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। मौके पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नगर अध्यक्ष डॉक्टर कर्मेंद्र चौधरी ने पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित किया। सूचना पर पहुंचे पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ मुकेश जैन ने घोड़ी के शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घोड़ी स्वामी ने हल्दौर पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में विद्युत विभाग पर करवाई करने की तहरीर सौपी। पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही करने की बात की है।

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