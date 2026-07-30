Bijnor News: प्रबल हत्याकांडः अदालत के फैसले पर टिकी निगाहें, आज तय होगी सजा
Bijnor News: जनपद के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में अदालत आज सात दोषियों की सजा का ऐतिहासिक फैसला सुनाएगी। सभी दोषियों को हत्या का दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में भेजा गया है। अब यह तय होना बाकी है कि उन्हें आजीवन कारावास दिया जाएगा या उम्रकैद। सजा के ऐलान पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
Bijnor News: जनपद के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में आज अदालत सात दोषियों की सजा का ऐतिहासिक फैसला सुनाएगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एफटीसी) के न्यायाधीश शमशाद अली द्वारा बुधवार को सातों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिए जाने के बाद अब सभी की निगाहें सजा के ऐलान पर टिकी हैं। यह तय होना बाकी है कि दोषियों को आजीवन कारावास मिलेगा या फिर उम्रकैद। दोषी ठहराए जाने के बाद रामलीला कमेटी के संरक्षक संजय गुप्ता, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, राहुल गुप्ता, आशीष अग्रवाल, निखिल अग्रवाल और अनुज गुप्ता को अदालत से सीधे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक जेल प्रशासन ने सभी सातों दोषियों को एक ही बैरक में रखा। सूत्रों के अनुसार जेल में पहली रात दोषियों ने बेचैनी में बीती और अधिकांश समय उन्होंने करवटें बदलते हुए गुजारा।
रात में कम खाया भोजन, सुबह चाय से किया नाश्ता
जेल सूत्रों के मुताबिक दोषियों ने रात के भोजन में केवल थोड़ी-सी दाल और रोटी खाई। सजा को लेकर मानसिक तनाव साफ दिखाई दिया। गुरुवार सुबह उन्होंने सामान्य रूप से चाय के साथ हल्का नाश्ता किया। जेल प्रशासन की ओर से सभी पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
आज होगा फैसला
मृतक के पिता आलोक अग्रवाल ने प्रबल के अपहरण, हत्या और शव ठिकाने लगाने के मामले में कई लोगों को नामजद कराया था। लंबी सुनवाई, गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सात आरोपियों को दोषी ठहराया। अब गुरूवार (आज) अदालत सजा का अंतिम फैसला सुनाएगी, जिस पर पूरे जनपद की निगाहें टिकी हुई हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।