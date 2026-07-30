Bijnor News: प्रबल हत्याकांडः अदालत के फैसले पर टिकी निगाहें, आज तय होगी सजा

Bijnor News: जनपद के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में आज अदालत सात दोषियों की सजा का ऐतिहासिक फैसला सुनाएगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एफटीसी) के न्यायाधीश शमशाद अली द्वारा बुधवार को सातों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिए जाने के बाद अब सभी की निगाहें सजा के ऐलान पर टिकी हैं। यह तय होना बाकी है कि दोषियों को आजीवन कारावास मिलेगा या फिर उम्रकैद। दोषी ठहराए जाने के बाद रामलीला कमेटी के संरक्षक संजय गुप्ता, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, राहुल गुप्ता, आशीष अग्रवाल, निखिल अग्रवाल और अनुज गुप्ता को अदालत से सीधे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक जेल प्रशासन ने सभी सातों दोषियों को एक ही बैरक में रखा। सूत्रों के अनुसार जेल में पहली रात दोषियों ने बेचैनी में बीती और अधिकांश समय उन्होंने करवटें बदलते हुए गुजारा।