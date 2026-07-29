Bijnor News: हाईवे रेलिंग क्रासिंग दे रही दुर्घटनाओ को दावत
Bijnor News: हरिद्वार जाने वाले हाईवे पर श्रद्धालु रेलिंग क्रॉसिंग करके दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। कावड़ यात्रा के दौरान हाईवे वन-वे हो चुका है, फिर भी लोग सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा उपायों की मांग की है, ताकि संभावित हादसों से बचा जा सके।
Bijnor News: हरिद्वार को जाने वाले हाईवे पर रेलिंग से क्रॉसिंग करने वाले लोग दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। कावड़ यात्रा के दौरान हाइवे को वन -वे कर दिया गया है| क्योंकि हरिद्वार से कावड़ लाने वाले शिव भक्तों का मार्ग अलग किया गया है तथा दूसरी ओर से छोटे बड़े सभी वाहनों के आवागमन की व्यवस्था की गई है। कुछ मनचले लोग हाईवे पर बनी रेलिंग क्रॉसिंग को जानबूझकर दुर्घटना को दावत देते हुए पार कर रहे हैं जिससे अप्रिय घटना की संभावना बए़ जाती है। आगामी 30 जुलाई से हाईवे पर शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ेगा, यह मार्ग अत्यधिक व्यस्त हो जाएगा| सुरक्षा की दृष्टि से हाईवे विभाग द्वारा रेलिंग क्रॉसिंग को बंद नही किया गया है।
रेलिंग के बीच बने गैप से दोपहिया वाहन चालक लगातार आवागमन कर रहे हैं।वाहन चालकों की यह लापरवाही कभी भी बड़े सड़क हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से रेलिंग के बीच बने रास्ते को बंद कराने और सुरक्षा के उचित इंतजाम कराने की मांग की है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
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