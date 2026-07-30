Bijnor News: मौसम का मिजाजः जमकर बरसे बदरा, हर तरफ पानी-पानी

Bijnor News: झमाझम बारिश से जिले में मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश ने गर्मी से राहत दी है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कृषि क्षेत्र में किसानों ने बारिश को फसलों के लिए लाभदायक बताया है, हालांकि जलनिकासी की चिंताएं भी सामने आई हैं।

मौसम का मिजाजः जमकर बरसे बदरा, हर तरफ पानी-पानी

Bijnor News: झमाझम बारिश से जिले में मौसम का मिजाज बदल गया। गुरूवार की दोपहर हुई दो घंटे झमाझम बारिश ने बड़ी राहत दी है। दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच दोपहर में हुई तेज बारिश से जिला पूरी तरह तरबतर हो गया। कई घंटें लगातार हुई तेज बारिश से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कें, गलियां और खेत-खलिहान पानी से भर गए। बारिश के कारण पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया।

बारिश का प्रभाव गुरूवार को दोपहर में आसमान में काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। बिजनौर में करीब दो घंटें तक बदरा जमकर बरसे। लगातार करीब दो घंटे तक हुई वर्षा के चलते कई मुख्य मार्गों पर जलभराव की स्थिति बन गई। हर तरफ पानी-पानी हो गया। जिला मुख्यालय पर अधिकांश सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। गलियों में पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर दोपहिया वाहन पानी में फंस गए, जबकि पैदल राहगीरों को भी जलभराव के बीच होकर गुजरना पड़ा। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 31.2 व न्यूनतम तापमान 22. 5 दर्ज की गई।

भविष्य की भविष्यवाणी मौसम विभाग नगीना के प्रेक्षक सतीश कुमार के अनुसार आगामी दिनों में भी बादलों की आवाजाही और मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। बारिश का यह सिलसिला जारी रहने से तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिलती रहेगी。

किसानों की स्थिति खेतों में भरा पानी, किसानों के चेहरे खिले किसान लाला, अनिल, बब्लू, कलवा, निरंकार, अजीत, जगवंत ने बताया कि बारिश से खेतों में भी पर्याप्त पानी भर गया, जिससे धान, गन्ना और अन्य खरीफ फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है। किसानों ने बारिश को खेती के लिए लाभदायक बताया। हालांकि कुछ निचले क्षेत्रों में अधिक पानी भरने से जलनिकासी की चिंता भी सामने आई।