Bijnor News: मौसम का मिजाजः झमाझम बारिश हुई, मिली गर्मी से राहत
Bijnor News: बिजनौर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। दिनभर बादल छाए रहे और शाम को तेज बारिश ने राहत दी। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है। किसानों ने बारिश को अपनी फसलों के लिए लाभदायक बताया।
Bijnor News: बिजनौर। झमाझम बारिश से जिले में मौसम का मिजाज बदल गया। बुधवार की शाम झमाझम बारिश ने बड़ी राहत दी है। दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच शाम को हुई तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। बुधवार को दिनभर बादल छाये रहे। शाम के समय देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। लोगों के गर्मी व उमस से राहत महसूस हुई। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 33.2 व न्यूनतम तापमान 25.7 दर्ज किया。
मौसम बदलाव की उम्मीद
मौसम विभाग नगीना के प्रेक्षक सतीश कुमार के अनुसार आगामी दिनों में भी बादलों की आवाजाही और मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। बारिश का यह सिलसिला जारी रहने से तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिलती रहेगी।
किसानों की खुशी
बारिश से किसानों के चेहरे खिले
किसान लाला, अनिल, बब्लू, कलवा, निरंकार, अजीत, जगवंत ने बताया कि बारिश से खेतों में भी पर्याप्त पानी भर गया, जिससे धान, गन्ना और अन्य खरीफ फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है। किसानों ने बारिश को खेती के लिए लाभदायक बताया।
सामान्य प्रश्न
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