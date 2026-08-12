Bijnor News: जलभराव: चोक पड़े नाले-सड़कें बनी तालाब, हलकान हुई जिंदगी

Bijnor News: -करीब तीन घंटे की बारिश में शहर हुआ जलमग्नमग्न -घरों और सड़कों में कई फीट तक भरा पानी -दिल्ली-पौड़ी हाईवे पर भी जलभराव से हुई दिक्कत फोटो बिजः 5 से

Bijnor News: कुछ ही घंटे की तेज बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। करीब तीन घंटे की बारिश में ही शहर के तमाम इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं। चोक पड़े नाले और नालियां उफनने से पानी घरों तक पहुंच गया। जलभराव के कारण लोगों को घरों से निकलने में परेशानी हुई, जबकि सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार भी थम गई।

जलभराव से नुकसान मंगलवार को सुबह करीब साढ़े दस बजे झमाझम बारिश शुरू हो गई। सिविल लाइन्स, डाकघर चौराहा तालाब बने नजर आए। बारिश से शुगर मिल के समीप तालाब किनारे स्थित वाल्मीकि बस्ती में निचले इलाके में बसे घरों में कई फीट तक पानी भर गया। आवास विकास कॉलोनी में भी जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। मुख्य सड़क अपेक्षाकृत ऊंची होने के कारण वहां पानी कम रहा, लेकिन कॉलोनी के अंदर की सड़कें निचले स्तर पर होने से पानी जमा हो गया। कई स्थानों पर सड़कें घुटनों तक पानी में डूबी रहीं। स्थानीय लोगों के अनुसार, नालियों का पानी बाहर निकालने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से समस्या और बढ़ गई। लोगों का कहना है कि सड़क से कोई वाहन गुजरता है तो पानी का तेज बहाव आसपास के घरों की ओर चला जाता है। कई परिवारों को घरों में घुसे गंदे पानी को निकालने में जुटना पड़ा। बड़े नाले के आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी और अधिक रही।

नालियों की सफाई पर सवाल बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव ने करीब 44 लाख की लागत से हुई नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। लोगों ने जल निकासी के स्थायी इंतजाम और नालों की तलीझाड़ सफाई कराने की मांग की है।

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कई मोहल्लों की गलियों में भी हुआ जलभराव

गलीयों में पानी जमा शहर के मोहल्ला काजीपाड़ा, बुल्ला का चौराहा, चाहशीरी और जाटान में भी सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इन इलाकों में हर बारिश में जलभराव होता है, लेकिन मंगलवार को हुई बारिश के बाद स्थिति काफी खराब रही। नई बस्ती के निचले इलाकों में भी पानी भर गया। मुख्य डाकघर चौराहे पर जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। मालती नगर की मुख्य सड़कों पर पानी जमा रहा। ट्रक यूनियन क्षेत्र में कई फीट पानी भरने से वाहनों और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी।

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एनएच पर जलभराव से थमी रफ्तार

एनएच की स्थिति दिल्ली-पौड़ी एनएच पर भी दूर तक पानी भरा रहा। दिल्ली-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर जलभराव के कारण वाहनों की रफ्तार प्रभावित हुई। नेहरू स्टेडियम के बाहर से लेकर परिसर के अंदर तक पानी जमा नजर आया।

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लाइट जलाकर गुजरे वाहन

वाहनों की रफ्तार मंगलवार की सुबह आसमान में काले-काले बादल छाने से दिन में ही रात का एहसास होने लगा। जिस पर वाहन चालकों को अपनी वाहनों की लाइट जलाकर गुजरना पड़ा।