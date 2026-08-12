Bijnor News: बारिश से दोनों बिजलीघरों में भरा पानी, शहर की बिजली गुल

Bijnor News: -पंपिंग सेट से निकाला गया पानी, दोपहर बाद बहाल हुई आपूर्तिपूर्ति फोटो बिजः 16 व 17 बिजनौर, संवाददाता। मूसलाधार बारिश ने शहर की बिजली आपूर्ति भी प्रभा

Bijnor News: मूसलाधार बारिश ने शहर की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित कर दी। मंगलवार को गली-मोहल्लों और कालोनियों में पानी भरने के साथ ही शहर के दोनों प्रमुख बिजलीघरों में पानी घुस गया। इससे शहर की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। मंगलवार दोपहर बाद तक कई इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी थी।

बिजली सप्लाई का स्रोत बिजनौर शहर के आधे हिस्से में बुखारा सबस्टेशन और आधे शहर में आवास विकास बिजलीघर से बिजली की आपूर्ति होती है। तेज बारिश के बाद दोनों बिजलीघरों में भी पानी भरना शुरू हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर बिजली आपूर्ति बंद करनी पड़ी।

पानी निकालने की प्रक्रिया बताया गया कि बारिश के दौरान पूर्व के वर्षों की तरह इस बार भी बुखारा और आवास विकास बिजलीघरों में पानी भर गया। दोनों स्थानों से पानी निकालने के लिए बिजली विभाग को पंपिंग सेट मंगवाने पड़े। कर्मचारियों ने पानी निकालने के लिए काफी देर तक काम किया।

बिजली आपूर्ति की बहाली अधिशासी अभियंता अजय कुमार कैम के अनुसार, आवास विकास बिजलीघर से मंगलवार दोपहर बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। हालांकि बुखारा बिजलीघर में अधिक पानी भरने के कारण वहां पानी निकालने में अधिक समय लगा। पानी निकालने के बाद बिजलीघर की मशीनों में पहुंची नमी को सुखाने का काम किया गया। जिसके बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। हालांकि कुछ इलाकों में आपूर्ति सामान्य होने में समय लगा। बारिश और जलभराव के कारण बिजली विभाग के कर्मचारियों को मरम्मत और आपूर्ति बहाली के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

लोगों की परेशानियाँ बारिश के कारण शहर में लंबे समय तक बिजली गुल रहने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। जलभराव के बीच बिजली आपूर्ति बाधित होने से घरेलू कामकाज भी प्रभावित हुआ। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जलभराव और तकनीकी समस्या को दूर कर आपूर्ति सामान्य करने के लिए कर्मचारियों को लगातार लगाया गया।