Bijnor News: श्रावण माह के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
Bijnor News: नजीबाबाद में श्रावण माह के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवालयों में उमड़ी। भक्तों ने सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें लगाईं और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। महिलाएं, पुरुष, और बच्चे विश्वास के साथ पूजा करने पहुंचे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं कीं।
Bijnor News: नजीबाबाद। श्रावण माह के दूसरे सोमवार को नगर व आस-पास के क्षेत्रों में शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंजते रहे। सोमवार को हरिद्वार मार्ग स्थित प्रसिद्ध मोटा महादेव मंदिर पर सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगनी शुरू हो गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगाजल लेकर मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का अभिषेक किया।
हरिद्वार से कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे कांवड़ यात्रियों ने भी मोटा महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक के बाद अपने गंतव्य की ओर बढे। इसके अलावा नजीबाबाद रेलवे स्टेशन स्थित प्राचीन शिव मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर सहित क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने कतार में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने दूध, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प आदि अर्पित कर भगवान भोलेनाथ की पूजा की। कांवड़ यात्रियों और स्थानीय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों के आसपास प्रशासन व पुलिस की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई।
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