Bijnor News: खुलासा: डॉक्टर बनकर असिस्टेंट चला रहा था अस्पताल, मुकदमा

Bijnor News: धामपुर में प्रसूता की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने साईं अस्पताल की जांच की। आरोप है कि संचालक डॉक्टर का असिस्टेंट था और बिना वैध डिग्री के अस्पताल चला रहा था। जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। सीएमओ के आदेश पर अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

Bijnor News: धामपुर। प्रसूता की मौत के बाद हुई स्वास्थ्य विभाग की जांच में साईं अस्पताल के संचालन को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। आरोप है कि अस्पताल का संचालक डॉक्टर का असिस्टेंट था और बिना किसी वैध डिग्री व लाइसेंस के दूसरे चिकित्सक की डिग्री के सहारे अस्पताल चला रहा था। जांच रिपोर्ट के आधार पर सीएमओ के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल संचालक कुलदीप कुमार के खिलाफ धामपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। स्योहारा थाना क्षेत्र के गांव मुकरपुरी निवासी नितिन कुमार की पत्नी आरती (26) को 27 जून को प्रसव के लिए धामपुर के कालागढ़ मार्ग स्थित साईं अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक अस्पताल संचालक कुलदीप कुमार लंबे समय तक धामपुर के एक अस्पताल में चिकित्सक के असिस्टेंट के रूप में कार्य कर चुका है। आरोप है कि उसके पास अस्पताल संचालन के लिए कोई वैध चिकित्सकीय डिग्री नहीं थी और वह अन्य चिकित्सकों की डिग्री के सहारे अस्पताल का संचालन कर रहा था।

प्रसूता की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग बताया गया कि अस्पताल संचालक ने प्रसूता के परिजनों को सामान्य प्रसव कराने का भरोसा दिया था। अस्पताल में भर्ती करने के बाद सामान्य प्रसव के बजाय महिला का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के करीब एक घंटे बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। उपचार के दौरान 28 जून की तड़के उसकी मौत हो गई।

जांच में सामने आए गंभीर अनियमितताएं प्रसुता की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले का संज्ञान लिया और प्रकरण की जांच कराई। जांच के दौरान अस्पताल के संचालन और प्रसूता के उपचार में गंभीर अनियमितताएं सामने आने की बात कही गई। जांच में अस्पताल कथित तौर पर अनधिकृत तरीके से संचालित होता मिला। साथ ही अस्पताल के पास संचालन का कोई वैध लाइसेंस भी नहीं पाया गया। जांच टीम की ओर से अस्पताल संचालक को अपना पक्ष रखने और जवाब दाखिल करने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन आरोप है कि उसने विभागीय जांच में सहयोग नहीं किया। इसके बाद सीएमओ के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम ने धामपुर कोतवाली में अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया इस संबंध में कोतवाल रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।