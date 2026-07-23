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Bijnor News: ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान ने किया भूगर्भ जल सप्ताह का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: -- ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक तालाब खुदवाने की अपील ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान ने किया भूगर्भ जल सप्ताह का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमल

Bijnor News: ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान ने किया भूगर्भ जल सप्ताह का शुभारंभ

Bijnor News: ग्राम पंचायतों में भूगर्भ जल सप्ताह की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख क्षमा हेमलता चौहान ने ग्राम पंचायत धामपुर हुसैनपुर में फावड़े से तालाब की खुदाई कर शुभारंभ किया।उन्होंने कहा कि भूगर्भ जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से आज से 22 जुलाई तक भूगर्भ जल सप्ताह का शुभारंभ हो गया। भूजल संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने आग्रह किया कि यदि अभी से जल संरक्षण के प्रभावी उपाय नहीं अपनाए गए तो भविष्य में जल संकट और गंभीर हो सकता है।कार्यक्रम में मिथलेश देवी, बीडीओ त्रिलोक चन्द, राजवीर सिंह, कफ़ील अहमद, अमित कुमार, शमशेर सिंह नेता, हितेश, सौरभ आदि मौजूद रहे।

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कार्यक्रम का संचालन हिमांशु चौहान ने किया।

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