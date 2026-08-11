Bijnor News: डीएम और एसपी ने पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का किया स्वागत
Bijnor News: नजीबाबाद में सावन माह की कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर पर श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। जिलाधिकारी और अनेक नेताओं ने मिलकर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर हर-हर महादेव के उद्घोष के साथ वातावरण शिवमय हो गया। श्रद्धालुओं ने खुशी-खुशी अपनी यात्रा जारी रखी।
Bijnor News: नजीबाबाद। सावन माह की कांवड़ यात्रा के चलते यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर तथा मोटा महादेव शिव मंदिर पर काँवर्तियों के सम्मान में भव्य स्वागत शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर आ रहे और अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिव भक्त श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, भाजपा विधायक ओम कुमार,एसडीएम शैलेन्द्र कुमार, नायब तहसीलदार अमित कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ऊर्फ बॉबी, ब्लॉक प्रमुख तपराज सिंह देशवाल, एसपी सिटी केजी सिंह, एसपी ग्रामीण गौतम राय , भाजपा पूर्व क्षेत्रीय मंत्री लीना सिंघल ने मिलकर संयुक्त रूप से श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा कर फलों का वितरण किया |लम्बी यात्रा कर आ रहे श्रद्धालुओं से कुशलक्षेम पूछकर उनकी यात्रा मंगलमय हो की शुभकामनाये दी | श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा होते ही कांवड़ मार्ग का माहौल पूरी तरह शिवमय हो गया और चारों ओर हर-हर महादेव,नमो पार्वते पते हर हर महादेव, बम-बम भोले के जयकारे गूंज उठे।
सड़क से गुजर रहे शिवभक्तों के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ दिखाई दिया। फूलों की बारिश के बीच कांवड़िए भगवान भोलेनाथ का जयघोष करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। इस बीच चौधरी ईशम सिंह राजकुमार प्रजापति ओंकार सिंह आशीष सिंघल भूपेंद्र राजपूत बलराज त्यागी वीरेंद्र शर्मा अनुज चौधरी आदि उपस्थित रहे|
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