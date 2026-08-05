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Bijnor News: श्री राधा कृष्ण मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: श्री राधा कृष्ण मंदिर में शुरू हुए सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव के पहले दिन विशाल कलश यात्रा निकाली गई। 108 महिलाओं ने कलश लेकर भगवान कृष्ण और राधा रानी के जयकारों के साथ यात्रा की। पूरे मार्ग में पुष्प वर्षा और भजन गूंजते रहे। यात्रा श्री राधा कृष्ण मंदिर पर संपन्न हुई।

श्री राधा कृष्ण मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकली
श्री राधा कृष्ण मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकली

Bijnor News: श्री राधा कृष्ण मंदिर में सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव के पहले दिन विशाल कलश यात्रा निकाली गई। 108 मंगल कलश धारी महिलाओं ने भगवान कृष्ण एवं राधा रानी के पारंपरिक जयकारों से निर्धारित मार्गो को राधा कृष्ण मय बना दिया। यात्रा का मार्ग में अनेकों स्थानों पर पुष्प वर्षा स्वागत भी किया गया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल बांके बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय से गूंज उठा। निर्धारित मार्गो की परिक्रमा के बाद विशाल कलश यात्रा श्री राधा कृष्ण मंदिर पर ही पहुंच कर संपन्न हुई।

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