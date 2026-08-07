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Bijnor News: आफत: चांदपुर-हस्तिनापुर मार्ग पर आवागमन ठप, गांवों में घुसा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: जलीलपुर, संवाददाता।गंगा खादर क्षेत्र में शुक्रवार को एक बार फिर गंगा का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ गए। चांदपुर-हस्तिनापुर स्टेट हाईवे पर पांडव

Bijnor News: आफत: चांदपुर-हस्तिनापुर मार्ग पर आवागमन ठप, गांवों में घुसा पानी

Bijnor News: जलीलपुर, संवाददाता।

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जलस्तर बढ़ने के कारण

गंगा खादर क्षेत्र में शुक्रवार को एक बार फिर गंगा का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ गए। चांदपुर-हस्तिनापुर स्टेट हाईवे पर पांडव नगर पुलिस चौकी से नारनौर जाने वाले मार्ग पर करीब एक फुट पानी बहने लगा, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया। पानी की रफ्तार पहले की तुलना में अधिक तेज बताई जा रही है।

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ग्रामीणों की चिंताएँ

उधर, रायपुर गांव में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गांव के चारों ओर पानी फैलने से सभी संपर्क मार्ग प्रभावित हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जलस्तर इसी गति से बढ़ता रहा तो शुक्रवार दोपहर तक आवाजाही पूरी तरह बंद हो सकती है। ग्रामीण डब्लू सिंह, जसवंत सिंह, करतार सिंह, गजब सिंह और प्रभात कुमार ने बताया कि पानी का बहाव काफी तेज है। गांव के भीतर भी पानी पहुंच चुका है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। बाढ़ का सबसे अधिक असर पशुपालकों पर पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, पिछली बार भी कई दिनों तक पशु पानी के बीच बंधे रहे थे। अब दूसरी बार जलस्तर बढ़ने से पशुओं के लिए चारे का संकट खड़ा हो गया है। लंबे समय तक पानी में रहने के कारण उनके बीमार पड़ने की आशंका भी बढ़ गई है। ग्रामीण ज्ञानचंद, हरपाल सिंह, पिंटू, प्रमोद कुमार और मुन्ने सिंह के घरों में पानी घुस गया है। गांव के चारों ओर करीब एक किलोमीटर तक केवल पानी ही दिखाई दे रहा है। गंगा का जलस्तर दोबारा बढ़ने से किसान भी चिंतित और भयभीत नजर आ रहे हैं।

प्रश्नोत्तर

गंगा का जलस्तर किन स्थानों पर बढ़ा है?
गंगा का जलस्तर जलीलपुर और रायपुर गांव में बढ़ा है।
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