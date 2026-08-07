Bijnor News: आफत: चांदपुर-हस्तिनापुर मार्ग पर आवागमन ठप, गांवों में घुसा पानी

ग्रामीणों की चिंताएँ

उधर, रायपुर गांव में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गांव के चारों ओर पानी फैलने से सभी संपर्क मार्ग प्रभावित हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जलस्तर इसी गति से बढ़ता रहा तो शुक्रवार दोपहर तक आवाजाही पूरी तरह बंद हो सकती है। ग्रामीण डब्लू सिंह, जसवंत सिंह, करतार सिंह, गजब सिंह और प्रभात कुमार ने बताया कि पानी का बहाव काफी तेज है। गांव के भीतर भी पानी पहुंच चुका है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। बाढ़ का सबसे अधिक असर पशुपालकों पर पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, पिछली बार भी कई दिनों तक पशु पानी के बीच बंधे रहे थे। अब दूसरी बार जलस्तर बढ़ने से पशुओं के लिए चारे का संकट खड़ा हो गया है। लंबे समय तक पानी में रहने के कारण उनके बीमार पड़ने की आशंका भी बढ़ गई है। ग्रामीण ज्ञानचंद, हरपाल सिंह, पिंटू, प्रमोद कुमार और मुन्ने सिंह के घरों में पानी घुस गया है। गांव के चारों ओर करीब एक किलोमीटर तक केवल पानी ही दिखाई दे रहा है। गंगा का जलस्तर दोबारा बढ़ने से किसान भी चिंतित और भयभीत नजर आ रहे हैं।