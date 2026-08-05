Bijnor News: विदेश में ड्राइवर की नौकरी का झांसा देकर ढाई लाख की ठगी

Bijnor News: विदेश में ड्राइवर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवक से ढाई लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि सऊदी अरब भेजने के बाद न तो उसे ड्राइवर की नौकरी मिली और न ही वेतन। आरोपियों ने रुपये लौटाने से इनकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

Bijnor News: विदेश में ड्राइवर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवक से ढाई लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि सऊदी अरब भेजने के बाद न तो उसे ड्राइवर की नौकरी मिली और न ही वेतन। विरोध करने पर आरोपियों ने रुपये लौटाने से इनकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने कोतवाली शहर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

शिकायतकर्ता का विवरण शहर कोतवाली के गांव गजरौला शिव निवासी रहीस अहमद पुत्र अलीशेर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव तैमूरपुर उर्फ रहीमपुर निवासी अशरफ ने उन्हें बताया कि उसका एक बेटा तालिब सऊदी अरब में एक कंपनी में फोरमैन है। अशरफ ने उसके बेटे कैफ मलिक को ड्राइवर की नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। इसके बदले 2,000 रियाल मासिक वेतन और ओवरटाइम का लालच देकर कुल ढाई लाख रुपये खर्च होने की बात कही गई।

धोखाधड़ी की प्रक्रिया पीड़ित के अनुसार, चार दिसंबर 25 को अशरफ अपने साथ मोहम्मद शुऐब और अकरम को लेकर उनके घर पहुंचा। आरोप है कि आरोपियों ने नकद 1.67 लाख रुपये लेने के साथ पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी ले लिए। बाद में अलग-अलग तारीखों में ऑनलाइन माध्यम से भी रकम ट्रांसफर कराई गई। इस तरह कुल 2.50 लाख रुपये वसूल लिए गए।

सऊदी अरब की स्थिति आरोप है कि 31 दिसंबर 25 को उनके पुत्र कैफ मलिक को सऊदी अरब भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि उसका वीजा ड्राइवर का नहीं है। आरोप है कि उससे जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों की तरह काम कराया जा रहा है और कोई वेतन भी नहीं दिया जा रहा। कैफ ने फोन पर परिजनों को पूरी जानकारी दी।

आरोपियों की धमकी रहीस अहमद का आरोप है कि जब उन्होंने बेटे को वापस बुलाने या रुपये लौटाने की बात कही तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए रकम लौटाने से इनकार कर दिया। साथ ही कानूनी कार्रवाई करने पर बेटे को सऊदी अरब में मरवा देने और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस की कार्रवाई शहर कोतवाल अवनीत मान का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।