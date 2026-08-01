Bijnor News: गोली मारकर टायर पंचर किया, पिकप अनियंत्रित होकर खेत में पंहुची

Bijnor News: लकड़ी लदी पिकप का पीछा करने के दौरान वनकर्मियों ने टायर में गोली मार दी। जिसके चलते पिकप अनियंत्रित होकर खेत में पंहुच गई। शुक्रवार को अपराहन गश्त के दौरान कटारमल स्थित रामगंगा नदी के पुल से गुजर रही बेशकीमती लकड़ी लदी पिकप पर वनकर्मियों की नजर पड़ी। वन दरोगा सत्यवीर सिंह के मुताबिक वनकर्मियों द्वारा रुकने का इशारा किया गया। लेकिन ड्राइवर रुकने के स्थान पर वाहन को तेज गति से लेकर भागने लगा। वनकर्मियों ने काफी दूर तक वाहन का पीछा किया। इस दौरान ड्राइवर ने वाहन को कच्चे मार्ग पर ले जाने के लिए मोड़ दिया। वाहन को पकड़ से दूर होने का आभास होते ही वनकर्मी ने वाहन के टायर में गोली मारकर पंचर कर दिया।