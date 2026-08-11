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Bijnor News: गंगा के पानी ने बिगाड़े सड़क, फसल और गांव के हालात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: जलीलपुर क्षेत्र में पिछले 15 दिनों में गंगा के जलस्तर में वृद्धि से सड़कों, फसलों और घरों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों को चारे की व्यवस्था में कठिनाई हो रही है और पशु भी बीमार होने की संभावना का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण चिकित्सा सेवाओं की मांग कर रहे हैं।

Bijnor News: गंगा के पानी ने बिगाड़े सड़क, फसल और गांव के हालात

Bijnor News: जलीलपुर। क्षेत्र में पिछले 15 दिनों में दो बार गंगा का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र की कई सड़कों, फसलों और गांव के हालात बीगाड़ दिए। कई दिन तक गांव फसल और सड़कों पर पानी चलता रहा, पानी के तेज बहाव ने सड़क में गहरे-गहरे गड्ढे कर दिये। धान चारे की फसल बर्बादी के कगार पर है। गन्ने में भी कई दिनों से पानी भरा होने से फसल को भारी नुकसान होने की संभावना है। गांव व घरों की दीवारों में दरारें और नमी होने से मुश्किलें बढ़ने लगी हैं वहीं पशुपालक को भी भारी नुकसान है। पशुओं को चारे की उचित व्यवस्था न होने के चलते और कई दिनों तक पानी में बंधे रहने से पशु बीमार होने की आशंका हो रही है।

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बीमारियों का खतरा

गांव में भरे कई दिनों तक पानी से कीड़े, मकोड़े, मक्खी, मच्छर उत्पन्न होने से गांव में बीमारी फैलने के आशंका सताने लगी है। ग्रामीणों का कहना है बाढ़ का पानी उतरने के बाद गांव में बुखार, खांसी, खाज, खुजली और आंखों में जलन आंख दुखने की भयंकर बीमारी फैलने शुरू हो जाती है। समय रहते सरकार गांव में फॉगिंग या कीटनाशक दवाई का छिड़काव करा कर पानी भरने से फलने वालु बीमारियों को रोकथाम के लिए उचित व सही व्यवस्था की जाए।

पशुपालक की समस्याएँ

खादर क्षेत्र में आई बाढ़ से फसले जलमग्न हैं। पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए किसान दूर दराज से पानी पार कर चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। सोमवार को दतियाना, नारनौल, सुजातपुर खादर, रायपुर, जलालपुर आदि के ग्रामीण अपनी बैलगाड़ी बोगी से पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कर रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

जलीलपुर क्षेत्र में बाढ़ के कारण क्या समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं?
जलीलपुर क्षेत्र में बाढ़ के कारण फसलें, सड़कें और घरों को नुकसान हुआ है। पशुओं को चारे की कमी और बीमारी का सामना करना पड़ रहा है।
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