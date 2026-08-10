Bijnor News: सुरक्षाः यूसुफपुर-बाकरपुर तटबंध पर सीसीटीवी से निगरानी

Bijnor News: -मालन नदी की बाढ़ से बचाव को सिंचाई विभाग ने बढ़ाई सुरक्षा वर्षाकाल में मालन नदी के अचानक उफान पर आने और फ्लैश फ्लड की आशंका को देखते हुए सिंचाई विभाग न

Bijnor News: वर्षाकाल में मालन नदी के अचानक उफान पर आने और फ्लैश फ्लड की आशंका को देखते हुए सिंचाई विभाग ने यूसुफपुर-बाकरपुर तटबंध की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। तटबंध के संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनके माध्यम से तटबंध की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

बाढ़ सुरक्षा व्यवस्था अफजलगढ़ सिंचाई खंड, धामपुर की ओर से बाढ़ सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। मालन नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के दौरान तटबंध पर दबाव बढ़ने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए विभागीय अधिकारी और कर्मचारी सतर्क हैं तथा तटबंध के संवेदनशील स्थलों का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं।

सीसीटीवी का उपयोग सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार सीसीटीवी कैमरों की मदद से तटबंध की स्थिति पर दूर से भी नजर रखी जा रही है। नदी के जलस्तर, बहाव और तटबंध में किसी तरह की हलचल या क्षति के संकेत मिलने पर तत्काल जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इससे संभावित खतरे की स्थिति में समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे।

अधिकारी और कर्मचारी की ड्यूटी विभाग ने तटबंध की निगरानी के लिए अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। संवेदनशील स्थानों पर लगातार नजर रखने के साथ नियमित निरीक्षण भी किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए विभाग ‘पहले सूचना, तत्काल कार्रवाई‘ के सिद्धांत पर काम कर रहा है।

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आधुनिक तकनीक से सुरक्षा आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और मानवीय निगरानी के समन्वय से तटबंध की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। सीसीटीवी कैमरें लगाए जाने से अब तटबंध की 24 घंटे नजर रखी जा रही है। जिससे किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

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कोट--

यूसुफपुर-बाकरपुर तटबंध सुरक्षित है और मालन नदी के जलस्तर व बहाव पर लगातार नजर रखी जा रही है। फ्लैश फ्लड की आशंका को देखते हुए तटबंधक पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। कर्मचारी भी रात में तटबंध पर डयूटी दे रहे है।

-पकंज कुमार जैन, एसडीओ अफजलगढ़ सिंचाई खंड, धामपुर