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Bijnor News: निगरानी: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अधिशासी अभियंता ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: बिजनौर में, वर्षाकाल में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए, नवागत अधिशासी अभियंता अरुण सचदेवा ने सोमवार को गंगा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कटान स्थलों को चिह्नित करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए। बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई।

Bijnor News: निगरानी: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अधिशासी अभियंता ने किया निरीक्षण

Bijnor News: बिजनौर। वर्षाकाल में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए अफजलगढ़ सिंचाई खंड, धामपुर के नवागत अधिशासी अभियंता अरुण सचदेवा ने सोमवार को गंगा नदी के बाढ़ प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बालावाली से बिजनौर बैराज तक गंगा किनारे विभिन्न स्थानों का जायजा लेकर बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की।

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कार्य की प्राथमिकता

निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता पीके जैन, कनिष्ठ अभियंता महावीर सिंह समेत विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

प्रश्नोत्तरी

नवागत अधिशासी अभियंता का नाम क्या है?
नवागत अधिशासी अभियंता का नाम अरुण सचदेवा है।
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