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Bijnor News: दो दिन से बाढ़ का प्रकोप जारी, नहीं दिखा कोई अधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: क्षेत्र में पिछले दो दिनों से बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर है। प्रशासन ने खानपुर के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय को राहत चौकी में परिवर्तित किया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं आया। चांदपुर के उप जिलाधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में लेने का आश्वासन दिया है।

Bijnor News: दो दिन से बाढ़ का प्रकोप जारी, नहीं दिखा कोई अधिकारी

Bijnor News: क्षेत्र में पिछले दो दिनों से बाढ़ का प्रकोप जारी है। प्रशासन द्वारा खानपुर स्थित पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय को बढ़ राहत चौकी बनाया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया एक हल्का लेखपाल स्कूल में आए थे और बैनर लगाकर फोटो खींचकर ले गए। यहां पर तहसील प्रशासन का कोई भी व्यक्ति नहीं आया। चांदपुर उप जिलाधिकारी का कहना है मामला संज्ञान में नहीं है। आपके माध्यम से पता लगा है। जल्द ही इसकी जानकारी लेकर दी जाएगी।

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