Bijnor News: भाजपा कार्यकर्ताओ का तिरंगा यात्रा को लेकर संपर्क अभियान शुरू
Bijnor News: चांदपुर में सोमवार को तिरंगा यात्रा को लेकर संपर्क अभियान शुरू किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को तिरंगा और आमंत्रण पत्र देकर 12 अगस्त को यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया, जिसमें देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।
Bijnor News: चांदपुर। सोमवार को चांदपुर के बाजार बजरिया सातों इमली से तिरंगा यात्रा को लेकर नगर में संपर्क अभियान शुरू किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को तिरंगा और आमंत्रण पत्र देकर 12 अगस्त को होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक लोगों से यात्रा में पहुंचकर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील की।इस मौके पर मोहित अग्रवाल, आशु गोयल, रजनीश चौहान, रजत कुमार, जितेंद्र शर्मा, अमित गुप्ता, रोहन चौधरी, विपिन कुमार, शक्ति शर्मा, ओम प्रकाश सैनी, अमन अग्रवाल, दीपक त्यागी आदि मौजूद रहे।
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