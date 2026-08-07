Bijnor News: प्लाई वुड फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान
Bijnor News: जलालाबाद की राइन एंटरप्राइजेज प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुँचकर आग पर काबू पाया। फैक्ट्री मालिक डॉ. इदरीस ने बताया कि नुकसान लगभग दस लाख रुपये का है और आग लगने के कारण का अनुमान शार्ट सर्किट है। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई।
Bijnor News: जलालाबाद स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग में लाखो रूपये का नुकसान बताया जा रहा है। आग की सूचना पर पहु ची दमकल कर्मियों की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।शुक्रवार की सुबह अचानक जलालाबाद स्थित राइन एंटरप्राइजेज प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई। आग की सूचना आस पास के लोगो ने फैक्ट्री स्वामी को दी। प्लाई वुड फैक्ट्री स्वामी डॉ इदरीस एवं फारूख सूचना पर तुरंत वहां पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे अग्निशमन प्रभारी के एस जादौन ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच कर आस पास के लोगो की मदद से आग पर काबू पाया।
गनीमत रही घटना में कोई जनहानी नहीं हुई।फैक्ट्री स्वामी डॉ इदरीस ने बताया कि रात को फैक्ट्री बन्द थी और केवल चौकीदार सोया हुआ था। फैक्ट्री स्वामी के अनुसार दस लाख के लगभग नुकसान का अनुमान है। आग के कारणो का स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है। हालांकि शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है।
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