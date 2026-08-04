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Bijnor News: जागरूकताः तैमूरपुर में लगी यूपी ग्रामीण बैंक की चौपाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: -ग्रामीणों को दी बैंकिंग, बीमा योजनाओं और साइबर सुरक्षा की जानकारीउत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की आवास विकास शाखा की ओर से सोमवार को ग्राम तैमूरपुर में व

Bijnor News: जागरूकताः तैमूरपुर में लगी यूपी ग्रामीण बैंक की चौपाल

Bijnor News: उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की आवास विकास शाखा की ओर से सोमवार को ग्राम तैमूरपुर में वित्तीय जागरूकता चौपाल में ग्रामीणों को बैंकिंग, बीमा योजनाओं और साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई।

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वित्तीय जागरूकता शिविर

सोमवार को तैमूरपुर में आयोजित शिविर में शाखा प्रबंधक राजीव कुमार शर्मा ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए पात्र लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बैंक की विभिन्न जमा योजनाओं, जैसे बचत खाता, सावधि जमा (एफडी), आवर्ती जमा (आरडी) और चालू खाते के साथ किसान क्रेडिट कार्ड, वाहन, आवास और शिक्षा ऋण की जानकारी भी दी।

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बैंकिंग योजनाओं की जानकारी

उन्होंने मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग का उपयोग करने, खातों में नामांकन (नॉमिनी) दर्ज कराने, पिन और ओटीपी किसी से साझा न करने तथा खातों को सक्रिय बनाए रखने के लिए नियमित लेनदेन करने की सलाह दी। ऋण लेने वाले ग्राहकों से समय पर किस्त जमा करने का आग्रह करते हुए बताया कि ऋण खाता अनियमित होने पर सिबिल स्कोर प्रभावित होता है।

वरिष्ठ नागरिकों के लाभ

शाखा प्रबंधक ने बताया कि बैंक में 444 दिन की सावधि जमा पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से बैंक की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने और नए खाते खुलवाने की अपील की।

मुख्य अतिथियों की उपस्थिति

रमेश चंद्र शर्मा और राम सिंह की संयुक्त अध्यक्षता व पूर्व प्रधान राजीव कुमार के संचालन में आयोजित चौपाल में बैंक अधिकारी अनामिका पाल, कैशियर नीलम पंवार, रवि जितेंद्र, प्रशांत कुमार, अरुण कुमार शर्मा, राजपाल सिंह, आलोक कुमार शर्मा, रितिक, विजयपाल, मुनेशा, भारत आदि मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

वित्तीय जागरूकता चौपाल कब आयोजित की गई थी?
वित्तीय जागरूकता चौपाल सोमवार को आयोजित की गई थी।
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