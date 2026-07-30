Bijnor News: 10 अगस्त को हजारों किसान ट्रैक्टर ट्राली और पशुओं के साथ स्योहारा थाने का घेराव करेंगे

Bijnor News: भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग का आयोजन ग्राम मलकपुर बुडेरन में हुआ पंचायत में किसानों की समस्या सुनने के बाद तहसील अध्यक्ष चौधरी गजेंद्र सिंह टिकैत ने कमेटी के निर्णय अनुसार अपने संबोधन में 10 अगस्त को तहसील स्तरीय हजारों किसान ट्रैक्टर ट्राली और पशुओ सहित थाने का घेराव की घोषणा की उन्होंने कहा थाना अध्यक्ष और राजेश कुमार दरोगा जो किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कानून के रखवाले ही कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं थाने में पीड़ित पक्ष को ही टॉर्चर किया जाता है बरसात में पशुओं के नीचे कीचड़ हो जाता है अगर कोई किसान मिट्टी अपने खेत में से उठाकर ला रहा है तो थाना अध्यक्ष किसान का ट्रैक्टर पकड़वाकर थाने में किसानों को परेशान उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं एक भाकियू कार्यकर्ता के साथ के गलत व्यवहार और अब शब्दों का प्रयोग इन सभी प्रकरणों कि कड़े शब्दों में निंदा करते हैं भारतीय किसान यूनियन हर परेशानी में किसानो ओर मजदूरो के साथ हे उन्होंने 10 अगस्त को तहसील धामपुर के किसानों से अपील की है अपने ट्रैक्टर ट्राली और पशुओं को लेकर स्योहारा थाने घेराब में शामिल हो किसानो और मजदूरों को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।