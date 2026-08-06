Bijnor News: बकाया गन्ना भुगतान को लेकर 17 अगस्त को बिलाई चीनी मिल पर महापंचायत

Bijnor News: बिलाई चीनी मिल द्वारा किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने 17 अगस्त को मिल के मुख्य द्वार पर महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की है। बैठक में किसानों ने भुगतान न होने पर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया।

Bijnor News: कोतवाली देहात। बिलाई चीनी मिल द्वारा किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने 17 अगस्त को मिल के मुख्य द्वार पर महापंचायत आयोजित कर आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। इस संबंध में मंगलवार को ग्राम ऊमरी में संगठन की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के युवा प्रदेश अध्यक्ष विकास चौधरी ने कहा कि किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने पहले 10 जुलाई को भी आंदोलन की घोषणा की थी। उस समय मिल प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वार्ता का प्रस्ताव दिए जाने पर आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। संगठन ने अधिकारियों को किसानों के बकाया गन्ना भुगतान के लिए एक माह का समय दिया था, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया।

आंदोलन की तैयारी उन्होंने आरोप लगाया कि गन्ना भुगतान के मामले में शासन और जिला प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रहा है। उनका कहना था कि किसानों को समय पर भुगतान न मिलने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मिल कर्मचारी गन्ना सर्वे के दौरान किसानों से बिलाई मिल को गन्ना देने संबंधी सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करा रहे हैं, जिससे भविष्य में किसान अपना विरोध दर्ज न करा सकें।

महापंचायत का निर्णय बैठक में मौजूद पदाधिकारियों और किसानों ने विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि भुगतान नहीं हुआ तो 17 अगस्त को बिलाई चीनी मिल के मुख्य द्वार पर महापंचायत आयोजित कर आंदोलन शुरू किया जाएगा।

बैठक में उपस्थित किसान बैठक में जिलाध्यक्ष विकास उर्फ नूरी, मोहित कुमार, मुस्तकीम अंसारी, इमरान चौधरी, केशव सिंह, कमलबीर सिंह, संजय सिंह, सजाऊद्दीन, नौशाद अहमद, सुभाष, दीपक कुमार सहित बड़ी संख्या में किसान एवं संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।