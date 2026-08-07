Bijnor News: भाकियू की मासिक पंचायत किसानों की समस्याओं को उठाया
Bijnor News: भाकियू अराजनैतिक की मासिक पंचायत धामपुर में हुई। इस दौरान किसानों ने जर्जर बिजली लाइनों, घरेलू कनेक्शनों के बिना अनुमति लोड बढ़ाने और अधिक बिल भेजने की समस्याएं उठाईं। विद्युत निगम के अधिकारियों को बुलाकर समस्याओं का निस्तारण किया गया। निगम ने कुछ समस्याओं के लिए दो-चार दिन का समय मांगा।
Bijnor News: भाकियू अराजनैतिक की मासिक पंचायत विद्युत वितरण खंड धामपुर में संपन्न हुई। इस मौके पर किसानों से संबंधित खेतों एवं सड़कों पर बिजली की जर्जर लाइनों एवं किसानों के घरेलू कनेक्शनों का बिना अनुमति के लोड बढ़ाने एवं किसानों के अधिक बिल भेजने के संबंध में विद्युत निगम के अधिकारियों को पंचायत में बुलाकर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया गया। बाकी समस्याओं को लेकर निगम ने दो-चार दिन का समय मांगा।पंचायत में ब्लॉक अध्यक्ष अजय राजपूत, जिला उपाध्यक्ष दुष्यंत राणा, तहसील महासचिव सुनील, प्रधान न्याय पंचायत अध्यक्ष सुशील कुमार, सुरेश कुमार, वीरेंद्र सिंह, राजीव शर्मा आदि रहे। मासिक पंचायत की अध्यक्षता वीरेंद्र सिंह एवं संचालन अरविंद राजपूत ने किया।
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