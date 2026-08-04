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Bijnor News: डीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से कराया अवगत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधिमंडल ने किसानों की समस्याओं को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे की वजह से उनकी जमीनों का मूल्य घट जाएगा। वे जमीन अधिग्रहण से चिंतित हैं और प्रशासन से बैठक की मांग कर रहे हैं।

Bijnor News: डीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से कराया अवगत

Bijnor News: राष्ट्रीय लोकदल के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ चौधरी राजेंद्र सिंह जंघाला के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन देकर प्रस्तावित दोनों एक्सप्रेस-वे से जुड़ी किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। मंगलवार को प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि जिले का किसान इन हाइवे के निकलने से असंतुष्ट है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि उनकी बेशकीमती जमीनें कौड़ियों के भाव चली जाएंगी। किसानों में यह भी चर्चा है कि बिजनौर में इन हाइवे के आसपास हजारों बीघा जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जिससे किसानों में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है। जमीनों के सर्किल रेट भी बाजार भाव से बहुत कम और असमान्य हैं, जिससे किसान सरकार द्वारा उत्पीड़न की आशंका जता रहे हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट कहा कि जब तक प्रशासन के साथ किसानों की बैठक नहीं होती, उनकी बात नहीं सुनी जाती और उनकी समस्याओं के समाधान पर ठोस कार्य नहीं होता, तब तक किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं।प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सांसद मुंशीराम, पूर्व विधायक सुखवीर सिंह, पूर्व प्रदेश महासचिव चौ0 बृजवीर सिंह, पूर्व महासचिव अशोक चौधरी, जिलाध्यक्ष बिजनौर ओमपाल कश्यप, संजीव राठी आदि मौजूद रहे।------------

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