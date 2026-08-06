Bijnor News: गोरखपुर-शामली एक्सप्रेस-वे: किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
Bijnor News: किसानों ने गोरखपुर-शामली एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए अधिग्रहित कृषि भूमि के उचित मुआवजे और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग की। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर बताया कि वे एक्सप्रेस-वे निर्माण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी आजीविका प्रभावित न हो, इसके लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है।
Bijnor News: स्योहारा। गोरखपुर-शामली एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही कृषि भूमि के उचित मुआवजे और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की मांग को लेकर बुधवार को बुढ़नपुर ब्लॉक क्षेत्र के कई गांवों के किसानों ने एसडीएम धामपुर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने स्पष्ट किया कि वे एक्सप्रेस-वे निर्माण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी आजीविका का एकमात्र साधन कृषि भूमि है। इसलिए उनके साथ न्याय किया जाना आवश्यक है। ग्राम गुरदासपुर, बहादुरपुर, सत्तो नगली, दिनदारपुर, दौलताबाद, मंदौरी, कृष्णा रामपुर, सुल्तानपुर सहित कई गांवों के किसानों ने ज्ञापन में मांग की कि अधिग्रहित भूमि का मुआवजा वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर कम से कम 10 गुना दिया जाए। साथ ही भूमि की पैमाइश, सीमांकन और जांच प्रत्येक किसान की मौजूदगी में कराई जाए तथा इसकी पूर्व सूचना लिखित रूप से उपलब्ध कराई जाए।
मुआवजा और पारदर्शिता
किसानों ने यह भी मांग की कि अधिग्रहित होने वाली प्रत्येक खसरा संख्या का नक्शा और विवरण किसानों को उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी प्रकार के विवाद या आपत्ति का निस्तारण मुआवजा तय करने से पहले किया जाए। मुआवजा भुगतान पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हो और जिन किसानों की अधिकांश या पूरी कृषि भूमि अधिग्रहित हो रही है, उनके पुनर्वास एवं आजीविका के लिए विशेष योजना बनाई जाए।
सिंचाई की सुविधाएं
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जिन किसानों की भूमि एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर बच रही है, उनके खेतों तक सिंचाई की सुविधा बनाए रखने के लिए पाइपलाइन और आवश्यक अंडरपास की व्यवस्था कराई जाए, ताकि खेती प्रभावित न हो।
किसानों की अपील
किसानों ने प्रशासन से मांगों पर गंभीरता से विचार कर न्यायोचित निर्णय लेने की अपील की। उनका कहना था कि इससे प्रभावित किसानों का सरकार के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा।इस दौरान डॉ. अभयवीर सिंह ढाका, भूपेंद्र सिंह, तुलाराम सिंह, ब्रह्मपाल सिंह, बालकरण सिंह, परम सिंह, राम अवतार सिंह, रघुवीर सिंह, महेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह, सोहन प्रकाश, पुष्पेंद्र कुमार, वीर सिंह, विनोद कुमार, देशराज सिंह, राजकुमार शर्मा, प्रभात कुमार, राजेंद्र सिंह, रेखा देवी, छाया देवी, सुनीता देवी सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।
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