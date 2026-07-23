Bijnor News: भ्रामक तरीके से बेचे जा रहे अमोनियम सल्फेट उर्वरक पर तत्काल रोक लगाने की मांग

Bijnor News: भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष नितिन सिरोही के नेतृत्व में जिलाधिकारी जसजीत कौर को ज्ञापन सौंपकर जनपद बिजनौर में किसानों को भ्रामक तरीके से बेचे जा रहे अमोनियम सल्फेट उर्वरक पर तत्काल रोक लगाने तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। गुरुवार को जिलाध्यक्ष नितिन सिरोही ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर कहा कि कृषि विभाग, उर्वरक अनुभाग, लखनऊ द्वारा निजी क्षेत्र में आपूर्ति के लिए एचयूआरएल को एनपीके उर्वरक का आवंटन किया गया था। किंतु किसानों ने शिकायत की है कि निजी दुकानों पर बड़े अक्षरों में एनपीके तथा छोटे अक्षरों में अमोनियम सल्फेट लिखकर उर्वरक बेचा जा रहा है।

इससे किसान भ्रमित होकर इसे एनपीके उर्वरक समझकर खरीद रहे हैं। जिलाध्यक्ष नितिन सिरोही ने कहा कि इस प्रकार की पैकेजिंग उत्पाद की वास्तविक पहचान छिपाने तथा किसानों को भ्रमित करने का प्रयास है, जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की भावना एवं प्रावधानों का उल्लंघन है।ज्ञापन में कहा गया कि अधिकांश किसान बैग पर बड़े अक्षरों में लिखे नाम और सरकारी व्यवस्था पर भरोसा कर उर्वरक खरीदते हैं तथा छोटे अक्षरों में लिखे तकनीकी विवरण को पढ़ नहीं पाते। ऐसे में किसान स्वाभाविक रूप से इसे एनपीके उर्वरक समझ लेते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होने के साथ-साथ फसल उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि संगठन को अमोनियम सल्फेट उर्वरक के उसकी वास्तविक पहचान के साथ विक्रय पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल इस बात पर है कि यदि किसी उर्वरक को उसकी वास्तविक पहचान छिपाकर अथवा एनपीके का आभास उत्पन्न कर बेचा जा रहा है, तो यह किसानों के साथ छल, कृषि उत्पादन के साथ खिलवाड़ तथा नियामकीय व्यवस्था की अवमानना है। डीएम को ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष नितिन सिरोही, प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल बालियान, जिला मीडिया प्रभारी देवानंद भुइयार, संजीव अहलावत, कपिल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।