Bijnor News: किसान गोष्ठी में दिया हरियाली से खुशहाली का संदेश

Bijnor News: द आर्ट ऑफ़ लिविंग एवं भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) की ओर से हरियाली से खुशहाली विषय पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, पर्यावरण संरक्षण तथा कृषि की नवीन योजनाओं से अवगत कराया गया। बुधवार को चौधरी चरण सिंह सभागार, नजीबाबाद में द आर्ट ऑफ़ लिविंग एवं भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) की ओर से हरियाली से खुशहाली विषय पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि चौधरी दिगंबर सिंह रहे। कार्यक्रम में डॉ. जगमोहन पोखरिया (सहायक निदेशक), जयपाल शर्मा (संरक्षण अधिकारी/ एपीपीओ), डॉ. किरण नेगी (सहायक संरक्षण अधिकारी), दिव्या भट्ट जोशी (सहायक पादप संरक्षण अधिकारी), आकांक्षा गौतम, सीओ नजीबाबाद, शैलेंद्र कुमार (एसडीएम, नजीबाबाद), संतोष यादव (तहसीलदार), कृषि अधिकारी (एडीओ) सहित अन्य अधिकारियों ने किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी दी।इस