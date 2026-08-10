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Bijnor News: बिजली लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: - देर शाम खेत पर गए किसान का सुबह मिला शवथाना क्षेत्र के गांव रहमापुर में बिजली लाइन की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ह

Bijnor News: बिजली लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत

Bijnor News: थाना क्षेत्र के गांव रहमापुर में बिजली लाइन की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार गांव रहमापुर निवासी किसान उमेश कुमार पुत्र रोहिताश (44 वर्ष) शनिवार शाम किसी काम से अपने खेत पर गए थे। देर रात तक जब वह घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने रात में उनकी काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी।रविवार सुबह परिजनों को सूचना मिली कि उमेश कुमार खेत में पड़े हुए हैं।

परिजन मौके पर पहुंचे तो उमेश कुमार मृत अवस्था में मिले। बताया गया कि वह खेत में बिजली लाइन की चपेट में आ गए थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किसान की मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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