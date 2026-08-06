Bijnor News: खेत में गन्ना बंधाई करते समय किसानों को दिखे गुलदार के तीन शावक
Bijnor News: मंडावर क्षेत्र के रतनपुर रियाय गांव के किसान भूदेव ने अपने खेत में गन्ना बंधाई के दौरान तीन नवजात गुलदार शावकों को देखा। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर शावकों को वहीं छोड़ दिया। विभाग के अधिकारी का कहना है कि माता गुलदार की सुरक्षा के लिए शावकों को वहां से नहीं हटाया गया।
Bijnor News: चंदक। थाना मंडावर क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान बुधवार को अपने खेत में ईख गन्ने की बंधाई का कार्य कर रहे थे। तभी उनकी नज़र गुलदार के तीन नवजात शावकों पर पड़ी जिससे काम कर रहे किसानों के होश उड़ गये। थाना मंडावर क्षेत्र के गांव रतनपुर रियाय निवासी किसान भूदेव उर्फ भूरे अपने खेत में अन्य के साथ गन्ना बंधाई का कार्य कर रहा था तभी कुछ समय बाद खेत में गुलदार के तीन नवजात शावक दिखायी देने पर उनके होश उड़ गये। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पिंजरा लगाया। शावकों को खेत में ही रहने दिया।
वन क्षेत्राधिकारी महेश गौतम ने बताया कि गुलदार शावक नवजात हैं। उनकी ठीक से आंख भी नहीं खुली है। इस अवस्था में शावकों को वहां से हटाने पर मादा गुलदार आक्रामक हो जाती। इसलिये शावकों को खेत में छोड़ा गया है और पिंजरा लगाया गया है। निगरानी करने को दो वन रक्षकों की ड्यूटी लगाई गयी है।
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