Bijnor News: खेत पर तारों से टच हुआ स्प्रे का पाइप, किसान की मौत
Bijnor News: धामपुर के ग्राम नसीरपुर में गन्ने की फसल पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहे किसान सुनील कुमार की हाईटेंशन करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। घटना से परिवार में शोक और ग्रामीणों में आक्रोश है। परिजनों ने उचित मुआवजे की मांग की है। प्रशासन ने ग्रामीणों से वार्ता का प्रयास किया।
Bijnor News: धामपुर। ग्राम नसीरपुर बनवारी में गन्ने की फसल पर कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहे किसान की हाईटेंशन करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बुधवार को सुनील कुमार (30) पुत्र विक्रम सिंह अपने खेत में स्प्रे मशीन से गन्ने की फसल पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। इसी दौरान स्प्रे मशीन का लंबा पाइप रॉड खेत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गई। संपर्क होते ही तेज करंट फैल गया। सुनील उसकी चपेट में आ गया। करंट इतना तेज था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जहां मृतक की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। हादसे के बाद भाकियू लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल आर्थिक सहायता और जिम्मेदार विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। नायब तहसीलदार, एसडीओ विद्युत विभाग, पुलिस कोतवाल सहित पुलिस बल ने ग्रामीणों और परिजनों से वार्ता कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। समाचार लिखे जाने तक मुआवजे को लेकर वार्ता चल रही थी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।