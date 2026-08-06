Bijnor News: धारदार हथियार से हमले में पिता की मौत, बेटा गंभीर

Bijnor News: धामपुर। रास्ते में सब्ज़ी रखने को लेकर हुए विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि भतीजों ने रिश्ते के चाचा को धारदार हथियार से मौत घाट उतार दिया। हमलावर घटना के बाद परिवार सहित गांव से फरार हो गया। नींदडू के मोहल्ला कुरैशियान निवासी बिलाल पुत्र इक़बाल सब्ज़ी बेचकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। गुरुवार की सुबह वह धामपुर सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी लेकर अपने घर के पास पहुंचा। रास्ता संकरा होने के कारण बिलाल के पिता इक़बाल सब्ज़ी से लदी ठेली को गली में ले गए। बताया जाता है कि तभी पास में ही रह रहे युवकों ने रास्ते से सब्ज़ी का ठेला हटाने का विरोध जताते हुए उनके साथ गाली-गलौच करनी शुरू कर दी।

गुस्साए भतीजे ने अपने रिश्ते के चाचा के गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसके बाद बिलाल पर भी हमला कर फरार हो गए। घायलों की चीख पुकार सुनकर परिजन व मोहल्ले के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तथा गंभीर रूप से घायल दोनों पिता पुत्र को धामपुर सीएचसी ले जाने लगे, किन्तु रास्ते में ही इक़बाल पुत्र पीरू ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल बिलाल को हायर सेंटर रेफर कर दिया।इक़बाल की मौत की ख़बर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। ख़बर लिखें जाने मृतक के परिजनों की तरफ से तहरीर नहीं दी गई थाई। उधर एएसपी अमित किशोर श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में पुलिस बल मौके पर तैनात है। घटना की जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।