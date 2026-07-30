Bijnor News: बीबीए चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित
Bijnor News: बीबीए चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित बीबीए चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित बीबीए चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित बीबीए चतुर्थ
Bijnor News: बिजनौर। विवेक कॉलेज में बीबीए चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम एमजेपी रूहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया गया। घोषित परिणामों में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संस्थान का गौरव बढ़ाया। बीबीए चतुर्थ सेमेस्टर में छात्र हिमाद्री चौहान ने 77 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, सुधांशु कुमार ने 74 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय स्थान तथा पलक यादव 72 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान हासिल किया।
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