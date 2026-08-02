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Bijnor News: कांवड़ियों की सेवा के लिए शुरू की विशेष सुविधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: के लिए बनाया गया द्वार स्योहारा, संवाददाता। कावड़ यात्रा के मद्देनजर नगर पालिका परिषद द्वारा धामपुर मुरादाबाद रोड पर

Bijnor News: कांवड़ियों की सेवा के लिए शुरू की विशेष सुविधा

Bijnor News: कावड़ यात्रा के मद्देनजर नगर पालिका परिषद द्वारा धामपुर मुरादाबाद रोड पर लगभग 2 किलोमीटर की लंबाई में 187 स्ट्रीट लाइट पोल्स व चार हाई मास्ट पोल्स पर तिरंगा स्ट्रिप लाइटे लगवाई गई हैं। इसके अतिरिक्त नगर पालिका द्वारा कावड़ियों के स्वागत के लिए स्वागत द्वारा भी तैयार कराया गया है। प्रतिदिन संपूर्ण मार्ग के साफ सफाई और चुने का छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे सफाई व्यवस्था मजबूत स्थिति में बनी हुई है। इस रोड पर स्थित दोनों पब्लिक टॉयलेट्स पर 8-8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से तीनों पारियों में कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है।साफ सफाई की आवश्यकता को देखते हुए एक क्विक रिस्पांस टीम भी गठित कर दी गई है जो किसी भी समय पर अपने सेवाए प्रदान कर सकेंगे।

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दो मोबाइल टॉयलेट्स में इस रोड पर लगा दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर कावड़ियों द्वारा उनका उपयोग किया जा सके। फवारा चौक का मेंटेनेंस करते हुए उसको नए स्वरूप में तैयार किया गया है। इसके साथ ही फवारा चौक पर 101 फीट का तिरंगे हेतु बोल वे स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। जल्दी ही राष्ट्रीय ध्वज को उक्त 101 फीट के पोल्स पर लहराया जाएगा। कावड़ यात्रा के मद्देनजर सभी मंदिरों पर साफ सफाई व प्रकाश व्यवस्था के लिए फैंसी स्ट्रीट लाइट पोल की स्थापना कर दी गई है. जिससे सभी मंदिरों पर प्रकाश व्यवस्था व सौंदर्य करण सुदृढ़ हो गया है।

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