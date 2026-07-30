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Bijnor News: 'जीरो इंसीडेंट, जीरो एक्सीडेंट' लक्ष्य के साथ कांवड़ यात्रा को पुलिस तैयार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: श्रावण मास कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल एवं सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। एएसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल सिंह के अनुसार, इस बार लक्ष्य ‘जीरो इंसीडेंट, जीरो एक्सीडेंट‘ है। कांवड़ मार्ग पर 175 चेतक मोबाइल तैनात की गई हैं और 100 एआई कैमरों से निगरानी की जाएगी।

Bijnor News: 'जीरो इंसीडेंट, जीरो एक्सीडेंट' लक्ष्य के साथ कांवड़ यात्रा को पुलिस तैयार

Bijnor News: श्रावण मास कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल एवं सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए हैं। एएसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि इस बार पुलिस का लक्ष्य ‘जीरो इंसीडेंट, जीरो एक्सीडेंट‘ है। इसके लिए सुरक्षा, यातायात और निगरानी व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत बनाया गया है।

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सुरक्षा व्यवस्था की योजना

गुरूवार को पुलिसライン के सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एएसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे जिले को तीन सुपर जोन, छह जोन, 22 सेक्टर और 60 सब सेक्टर में विभाजित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 84 अति संवेदनशील, 145 संवेदनशील और 42 सामान्य क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। अति संवेदनशील स्थानों पर स्थायी पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं, जहां दरोगा के नेतृत्व में 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा।

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175 चेतक मोबाइल रहेंगी सक्रिय

कांवड़ मार्ग पर त्वरित पुलिस सहायता के लिए 175 चेतक मोबाइल तैनात की गई हैं। प्रत्येक चेतक पर 12-12 घंटे की ड्यूटी में दो पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। प्रत्येक मोबाइल का कार्यक्षेत्र लगभग दो किलोमीटर निर्धारित किया गया है, ताकि किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

मोटा महादेव मंदिर पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था

मंडावली स्थित मोटा महादेव मंदिर पर स्थायी पुलिस चौकी स्थापित की गई है। यहां क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार सिंह को प्रभारी बनाया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए इस बार मंदिर परिसर में पीएसी की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही भागूवाला बार्डर पर भी एक निरीक्षक की तैनाती की गई है।

100 एआई कैमरों से होगी निगरानी

पूरे कांवड़ मार्ग पर करीब 100 आधुनिक एआई कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के माध्यम से श्रद्धालुओं की गतिविधियों और यातायात व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाएगी, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई संभव होगी।

पहली बार जिला और जोन स्तर पर कंट्रोल रूम

एएसपी सिटी डा. केजी सिंह ने बताया कि पहली बार जिला मुख्यालय पर अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसे एआई कैमरों से जोड़ा गया है। इसके अलावा प्रत्येक जोन स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी संबंधित सीओ को सौंपी गई है। इससे निगरानी और समन्वय व्यवस्था पहले से अधिक प्रभावी होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस का लक्ष्य क्या है?
पुलिस का लक्ष्य ‘जीरो इंसीडेंट, जीरो एक्सीडेंट‘ है।
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