Bijnor News: बिजली समस्याओं के समाधान के लिए कैंप शुरू
Bijnor News: नगीना विद्युत वितरण खंड के सभी उपखंड कार्यालयों में उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 31 अगस्त तक कैंप शुरू हो गया है। नए कनेक्शन, भार वृद्धि, मीटर खराबी आदि शिकायतों का त्वरित निस्तारण होगा। साथ ही उपभोक्ताओं को यूपीपीसीएल स्मार्ट एप डाउनलोड करने में सहायता मिलेगी।
Bijnor News: विद्युत वितरण खंड नगीना के अंतर्गत आने वाले सभी खंडीय व उपखंडीय कार्यालयों में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 31 अगस्त तक चलने वाला कैंप शनिवार से शुरू हो गया है। विद्युत वितरण खंड नगीना के अधीक्षण अभियंता पुष्पेश कुमार ने बताया कि कैंपों में नए संयोजन (नए कनेक्शन) भार वृद्धि, खराब मीटर, बिल संशोधन, बिल जमा करने, विद्या परिवर्तन एवं अन्य संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। एक्स ईएन पुष्पेश कुमार ने बताया कि कैंप में उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर व ई मेल अपडेट करने की कार्यवाही संपादित की जाएगी। उपभोक्ताओं को यूपीपीसीएल स्मार्ट एप डाउनलोड करने व उसके उपयोग के संबंध में सहायता प्रदान की जाएगी।
एक्स ईएन पुष्पेश कुमार ने बताया कि 31अगस्त तक कैंप प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगा। उपभोक्ता अपनी शिकायत ई मेल के माध्यम से xen.nagina@pvvnl.org पर भी दर्ज करा सकते हैं।
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