Bijnor News: चलती ई रिक्शा में चालक को आया हार्टअटैक, मौत
Bijnor News: वृद्ध व बीमार ई रिक्शा चालक की रिक्शा अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गई। रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
Bijnor News: द्ध व बीमार ई रिक्शा चालक की रिक्शा अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गई। रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।मृतक निसंतान था और घर में केवल पत्नी है। एसआई सोहन सिंह पुंडीर ने बताया कि थाना क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर निवासी हरलाल सिंह पुत्र ध्यान सिंह बीमार होने के बाद भी ई रिक्शा चला कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। बुधवार की दोपहर 3 बजे ई-रिक्शा लेकर मेन बाजार से होते हुए गंज बाजार स्थित श्री मुक्तेश्वरनाथ जी मंदिर के पास पहुंचा तभी अचानक रिक्शा चालक हरलाल की तबीयत खराब हो गई और उसकी रिक्शा अनियंत्रित होकर एक बाइक सवार से टकरा गई।
दुर्घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ इकठ्ठा हो गई।सूचना मिलते ही हल्का दरोगा एसआई सोहन सिंह पुंडीर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रिक्शा चालक हरलाल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे।जहां चिकित्सको ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना की सूचना उसके परिजनों को दी।सूचना पर परिजन भी सीएचसी पहुंच गए। पुलिस ने मृतक हरदयाल के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया।
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